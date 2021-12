MRS abre 115 vagas de emprego pelo país; veja funções

A MRS, empresa operadora logística do Brasil, está disponibilizando 115 vagas para seu Programa de Estágio 2022. Os cargos estão sendo disponibilizados em várias regiões do país, confira as áreas de atuação e como realizar sua candidatura, a seguir.

MRS está em busca de novos talentos

A MRS é a empresa responsável pela maior malha ferroviária do Brasil, onde está concentrada metade do PIB do país. Atualmente sua produção é quatro vezes maior desde a sua fundação, e está entre as melhores ferrovias de carga do mundo.

O Programa de Estágio MRS, é voltado para estudantes de escolaridade superior ou técnica, que buscam experiência profissional e tenham vontade de realizar na prática a logística do país.

Os selecionados terão a oportunidade de desenvolver projetos dentro da empresa em sua área de atuação. No final do programa, todos os profissionais podem se candidatar às vagas de Trainee, para elevar ainda mais seu currículo profissional.

Dentre as áreas disponíveis para ocupação, estão as de Manutenção Ferroviária, Engenharia, Finanças, Operações Ferroviárias, Comercial, Jurídica, Recursos Humanos, etc.

A empresa exige dos candidatos alguns requisitos mínimos, dentre eles:

Nível superior ou técnico em andamento;

Estar devidamente matriculado na instituição de ensino;

Disponibilidade entre um a dois anos para estagiar;

Formatura prevista entre Julho ou Dezembro de 2023.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do Programa de Estágio da empresa MRS? Aos estudantes interessados em participar do processo de seleção, deverão realizar sua inscrição até o dia 30 de dezembro através do site de participação.

