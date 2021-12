MRS tem 70 vagas de emprego; veja cargos disponíveis

A MRS, é uma das maiores operadoras de logística do Brasil, e está disponibilizando 70 novas vagas de emprego para serem preenchidas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Confira, abaixo, os cargos em aberto e as qualificações mínimas para participar do processo seletivo!

MRS com oportunidades de emprego

A MRS surgiu em 1996 e, atualmente, está entre as maiores ferrovias de cargas do mundo. Além disso, é responsável por uma malha ferroviária superior a 1.500 km nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os cargos disponíveis são para Especialista de Projetos, para trabalhar em Projetos de Túneis,Pontes/Viadutos, Contenções, Eletroeletrônica, Geotecnia, Telecomunicações, OAE’s e Energia e Especialista em Infraestrutura.



Os profissionais interessados em participar da seleção para ingressar na MRS devem cumprir alguns requisitos mínimos como graduação em Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil ou Engenharia de Telecomunicações e ainda estar com o registro ativo nos órgãos de Engenharia e Arquitetura (CREA). Além de disponibilidade para viagens e realização de atividades em campo.

A empresa ainda oferece aos novos contratados uma série de benefícios, como: vale alimentação, seguro de vida, transporte, plano médico e odontológico, convênio em farmácias, auxílio academia e participação de lucro.

Como realizar a sua inscrição

Os profissionais interessados em participar da seleção e fazer parte da equipe de colaboradores MRS, devem acessar o link de participação e realizar sua inscrição.

Na hora de realizar a candidatura, fique atento aos requisitos mínimos e a disponibilidade de vaga para cada estado.

