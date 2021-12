Mulher agride crianças com spray de pimenta por causa de spoilers de ‘Homem Aranha’

Muitas pessoas ficam irritadas ao receber “spoilers” de um filme muito aguardado, mas uma mulher em São Paulo teria tido uma resposta agressiva a eles em uma sala de cinema no Shopping Higienópolis, em São Paulo, na noite deste sábado. Depois que três crianças falaram sobre o que aconteceria nas cenas do filme “Homem-Aranha: Sem Volta Pra Casa”, ela teria apertado um jato de spray de pimenta dentro da sala de cinema, o que causou uma confusão generalizada.

O jornalista Bruno Faria comentou em sua conta do Twitter sobre o acontecimento. Ele disse estar na sala quando o fato ocorreu, e que as pessoas presentes na sessão saíram correndo, enquanto tossiam sem parar. Segundo ele, as crianças teriam soltado informações sobre o filme duas vezes, o que fez com que a mulher disparasse o jato contra as três, e saído correndo da sala em seguida.

Outra repórter disse estar presente no cinema no momento, mas do lado de fora, onde uma confusão generalizada se instaurou depois que as pessoas saíram correndo da sala. Ela publicou o relato de um seguidor, que falou anonimamente sobre o aconteceu lá dentro. Veja abaixo:

Uma internauta comparou os aeressóis do spray de pimenta com as partículas de Covid-19, chamando a atenção para a velocidade e amplitude em que se espalharam. “Pra gente ver como as coisas se espalham rápido pelo ar numa sala fechada”, publicou.

O filme, tão esperado pelos fãs, quebrou recordes: em 24 horas, ele se tornou a maior pré-venda da Ingresso.com no Brasil, superando em 5% o recordista anterior, “Vingadores: Ultimato”.

Em “Homem-Aranha: Sem volta para casa”, Peter Parker se vê às voltas com a revelação de sua identidade secreta, feita por seu inimigo Mysterio, e de quebra enfrenta a fúria da opinião pública ao ser acusado de matar o vilão. Este é é o terceiro filme de Holland no papel do heroi e direção de Jon Watts. A sequência marca o fim do contrato do ator com a Sony Pictures e o Marvel Studios, mas ele já disse que gostaria de estendê-lo para continuar com o personagem. Zendaya e Jaboc Batalon também estão de volta aos papeis de MJ e Ned Leeds, enquanto Benedict Cumberbatch participa como o Doutor Estranho.