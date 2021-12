Mulher dorme bêbada e tem franja ‘mastigada’ por porquinho-da-índia; veja foto

Foto: Reprodução

A própria Gara contou a história em um vídeo no TikTok, que já ultrapassou a marca de 8 milhões de visualizações. Segundo a jovem, ao chegar bêbada em casa após um jantar de Ação de Graças, ela decidiu dormir no chão do quarto, abraçada com o porquinho-da-índia. Quando acordou, já não tinha mais franja.