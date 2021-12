Maria Lúcia Laurindo, 42 anos, residente no povoado Santa Margarida, foi encontrada morta em sua residência na tarde desta quinta-feira (02).

Um crime que chocou a população de Penedo. A Polícia Militar de Alagoas, através do 11 BPM, informou sobre mais um homicídio passional, trata-se de Maria Lúcia Laurindo que foi encontrada morta em sua casa. De acordo com informações, o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento, era o principal suspeito de cometer tal ato brutal.

Ainda segundo o relato de moradores, Almerino Francolino teria feito disparo de arma de fogo para tirar a vida da vítima e fugiu do local em uma motocicleta. O corpo do mesmo foi encontrado na manhã de hoje, em um matagal, no povoado Cana Brava, pertencente ao município de São Sebastião. O corpo foi achado com um tiro na cabeça, provavelmente dando a entender que o mesmo praticou suicídio.

A arma do crime e do provável suicídio, foi encontrada ao lado de Almerino. Segundo informações, o mesmo não aceitava a separação do relacionamento e já havia ameaçado sua companheira, assim relataram vizinhos.