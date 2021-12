Mulher é baleada dentro de carro no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Uma mulher foi baleada dentro de um carro na manhã desta quarta-feira (29) no bairro de Periperi. O crime aconteceu na Rua das Pedrinhas, no Subúrbio de Salvador, por volta das 11 horas. De acordo com testemunhas, a mulher foi encontrada ferida dentro do veículo. Ela foi atingida no rosto e no tórax, mas estava com sinais vitais e orientada quando deu entrada no Hospital do Subúrbio.

A vítima foi socorrida por moradores, no próprio veículo onde foi encontrada. O carro da mulher, ainda não identificada, apresentou ao menos três marcas de tiros. De acordo com o posto policial da unidade de saúde, ela tem 44 anos e está sendo submetida a uma cirurgia cerebral.

Uma equipe da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local, mas a mulher já havia sido socorrida. Ninguém foi preso, até o momento. De acordo com o Correio*, o caso foi registrado como tentativa de homicídio na 5ª Delegacia, em Periperi. Guias de perícia do local e do carro já foram expedidas. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas.