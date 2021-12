Mulher é desconvidada de casamento por ter ficado ‘muito linda’ com vestido

Uma modelo da Alemanha foi desconvidada de um casamento por ter ficado “muito linda” em um vestido escolhido pela própria noiva. Alena Yildiz contou no TikTok como a situaçção aconteceu.

“Minha amiga íntima me desconvidou d casamento dela porque ela achou que eu ficaria muito bem com o vestido que ela escolheu para mim.”

A modelo contou que apesar do “desconvite”, ela conseguiu tirar algumas fotos com o vestido. O vestido sem alças em questão é feito de lantejoulas brilhantes com um fundo de cor nude.