Mulher é enganada ao comprar mini porco; pet agora tem 250kg: ‘Querem comê-la’

Rosângela Martins, morada de Peruíbe, no litoral de São Paulo, foi enganada ao comprar um mini porco. O criador garantiu que o pet não cresceria. No entanto, três anos após a compra, o animal não só cresceu, como chegou aos 250kg.

A porca como frutas, legumes e ração e pesa atualmente 250kg e mede 1,60 metro. Apesar do tamanho, Lilica é criada em casa e divide o quarto com Rosângela e o marido. Ela tem o próprio colchão, dorme com o ventilador ligado para se refrescar e chega a ser mais adestrada que os cachorros da família, pois faz as necessidades no lugar certo, e aprendeu a voltar do passeio sozinha.