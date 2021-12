Mulher Melão celebra ano em que ficou milionária e dá a dica: ‘Sete notas na calcinha’

Na realidade, Melão está festejando o ano em que ficou milionária. Desde abril no Only Fans, plataforma de conteúdo adulto, ela viu crescer exponencialmente seu canal, principalmente fora do país. “Tenho fãs de todas as partes do mundo. E os gringos são os que mais acessam e interagem, me tratam como uma rainha. Hoje meu canal é o mais bombado do Brasil”, garante.