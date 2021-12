Mundo registra mais de 1 milhão de casos de Covid em 24h pela primeira vez

O país com o maior número de casos registrados foram os Estados Unidos, com mais de 512.553 casos, cerca de 37% do total. O Reino Unido ocupa a segunda posição com 318.699, equivalente a 23% e, em seguida, a Espanha com 15%. Apesar da incerteza por conta do nível de testagem em diferentes países, mesmo no continente europeu, a Europa é a região responsável por mais da metade dos casos registrados na segunda-feira (27): 763.876 casos foram vistos nessa parte do mundo, o equivalente a 54,5% do total.