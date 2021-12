Municípios do Extremo Sul da Bahia voltam a ter chuva forte; rodovia é interditada

Ao longo desta semana, cidade do extremo sul devem ter novos picos nos índices pluviométricos, superiores a 30 milímetros. Entre as localidades apontadas pelo instituto como alerta estão Jucuruçu, Medeiros Neto e Porto Seguro. A cidade de Eunápolis apresenta alerta laranja, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).