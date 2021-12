Música: escute principais lançamentos musicais de 20 a 26 de dezembro

A banda Jammil e Uma Noites, o lançamento da parte 2 do EP – Jammil, Uma História de Sucesso, com cinco músicas que fazem parte dos 25 anos do grupo, mas dessa vez na voz do vocalista, Rafael Barreto.

Álbum “Tempo” (Quarteto de Cinco)

Com essência do rock com influências do pop, funk & soul, o álbum “Tempo” do grupo Quarteto de Cinco, chegou nas plataformas digitais no último dia 22.