Na ‘Farofa da Gkay’, MC Loma confunde Lívian Aragão com Sasha e troca irmãos Teló

Alguém ainda tem dúvidas de que MC Loma é um verdadeiro meme ambulante? A cantora foi convidada para a “Farofa da Gkay” e foi uma das que mais se divertiram na comemoração.

Entretanto, dois momentos de Loma na festa viralizaram na web e garantiram a diversão dos internautas. Gente como a gente, ela tietou diversos famosos, mas acabou se confundindo alguns.

“É o Michel Teló!”, gritou Loma no meio da festa. “Tira uma foto minha com ele”, pediu ela para o influenciador Lucas Albert, que gravou o vídeo no momento. Acontece que na verdade não era Michel que estava no local, mas seu irmão, Teo Teló. No final os dois cantaram “Fugidinha” e divertiram a web.

Mais tarde, foi a vez da cantora tietar Lívian Aragão. Ela realmente achou a pessoa certa, sabia que a atriz era filha de Didi, mas errou no nome e a chamou de “Sasha”. “Eu conheci a filha de Didi, Sasha”, disse ela. Logo depois elas apareceram abraçadas e a cantora arrancou risos de Lívian.

Veja os vídeos: