Na ‘Farofa da Gkay’, Viih Tube se declara para Lipe Ribeiro: ‘Peguei 8 mas sou sua’

Viih Tube fez uma verdadeira declaração para Lipe Ribeiro, seu novo affair. Os dois curtiram juntos na “Farofa da Gkay” e trocaram beijos calorosos na comemoração.

A mensagem amorosa veio quando o ex-A Fazenda brincava sobre o histórico de beijos da ex-BBB na festa. “Vim aqui fora [do quarto], ouvi a voz da Viih Tube. Estava só vendo se ela estava pegando alguém, mas não está, não. O que essa garota pega de gente, tá de parabéns! Pegou quantos ontem, Vitória?”, questionou o influencer através dos stories do Instagram.

“Oito”, respondeu a youtuber, sem papas na língua. “Mas eu sou sua”, completou jogando a cantada para o novo boy. Novinho, participante do “De Férias com o Ex”, estava no quarto e se chocou com a informação. “O que é isso? Não tem condições de postar isso”, disse aos risos.

Veja o vídeo: