Nada fora do lugar! Confira quatro motivos para investir na organização da casa

Um lar arrumado, limpo e organizado proporciona uma série de benefícios para todos os moradores, como o bem-estar físico e mental. Olhar para os cômodos com tudo em seu devido lugar, desperta sensações boas e cria um ambiente agradável para a vivência dentro de casa. Betânia Braga, Personal Organizer parceira da Ordene, empresa de sistemas de organização de ambientes, preparou quatro motivos para despertar o hábito da organização e produtos que auxiliam nessa tarefa.

Confira quatro motivos para investir na organização da casa:

Camas e sofás arrumados, pia sem louça acumulada e roupas devidamente guardadas são algumas das coisas que trazem uma sensação de paz durante a rotina e melhoram muito o visual da casa. Agora tornar isso um hábito, de acordo com Betânia, gera benefícios também a longo prazo.

“Acordar e já deixar a cama arrumada e procurar lavar e guardar a louça sempre após cada refeição, são exemplos de pequenas atitudes que fazem uma enorme diferença. Quando isso não acontece nos deparamos com uma bagunça generalizada e isso prejudica muito a nossa saúde, e às vezes nem percebemos. Então é muito importante que isso seja uma tarefa de todos os dias e não somente algo que pegamos para fazer quando vamos receber visitas, por exemplo. É sempre importante lembrar que nosso lar precisa estar aconchegante primeiro para nós mesmos”, diz.

Os nichos, assim como as prateleiras, são considerados extremamente versáteis por se encaixarem em todos os ambientes de uma casa e deixá-la com um visual muito agradável. A forma de colocá-los nas paredes pode variar, criando diversas combinações. Os nichos da Ordene são encontrados nas versões simples, duplo ou triplo, e nas cores branco e rústico. Eles suportam até 5kg e tanto os nichos, quanto as prateleiras, acompanham todos os materiais necessários para uma instalação simples e segura e são produzidos em MDP, material que oferece estabilidade dimensional, isolamento acústico e resistência contra deformações e empenamentos.

Um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de New South Wales, na Austrália, mostra que ambientes desorganizados provocam estresse e favorecem até mesmo a alimentação compulsiva, fazendo com que mulheres comam duas vezes mais. Além do que mostra o estudo, uma série de outros transtornos podem ser ocasionados pela desorganização, como ansiedade, depressão e doenças físicas como diabetes e alergias respiratórias.

“Indo além do impacto visual, que causa um incômodo nos moradores, as questões de saúde devem ser levadas em conta como um dos maiores motivos para praticar o exercício da organização. Seja documentos espalhados, controle da televisão fora do lugar ou roupas jogadas pela casa, são detalhes que uma hora deixam de ser irrelevantes para se tornar grandes causadores de estresse”, ressalta a profissional. Ela ainda diz que não é preciso mudar radicalmente da noite para o dia, mas ir implementando o processo de ‘usou, colocou de volta onde estava’ já é um começo que faz a diferença e que itens organizadores práticos, como os ganchos, são ótimas opções.

Pensando em manter diversos objetos e acessórios do dia a dia sempre fáceis de serem acessados e à vista, mas de maneira de organizada, os ganchos são perfeitos para decorar e organizar de forma muito simples e inteligente, já que não é necessário fazer furos para utilizá-los e com isso, podem ser trocados de lugar de acordo com a necessidade sem danificar a parede. São encontrados nos tamanhos P, M e G e se encaixam em qualquer ambiente, até mesmo em áreas úmidas como o banheiro.

Praticidade e otimização de tempo

Ficar procurando por aquele par de sapatos específico na hora de sair ou aquela bolsa que combina perfeitamente com o visual, são situações estressantes e muito comuns no dia a dia de casas desorganizadas. Por isso, a organizer recomenda escolher um método que solucionará essas questões e trará muito mais praticidade para o dia a dia.

“Deixe sempre com fácil acesso e boa visibilidade os itens que mais utiliza no dia a dia, conte com a ajuda dos organizadores para isso, existem modelos para acessórios, sapatos, bolsas e muito mais, basta escolher o que se adeque às suas necessidades e colocar em locais estratégicos. Se preferir, defina itens por tamanho ou cores, mas o importante é que o resultado será percebido instantaneamente. Aproveite para descartar aquilo que já está muito velho, que não combina mais com você e que só está ocupando espaço”, recomenda Betânia. Aqui, ela ainda destaca que é importante investir em itens que irão proteger cada objeto da casa para garantir uma organização completa.

Os feltros da linha Aplik, diferente das prateleiras, nichos e das estantes, não atuam diretamente no visual organizado da casa, mas cumprem papel importante no cuidado com o lar por protegerem móveis e pisos contra impactos, batidas ou deslizamentos. São indicados para móveis pesados e podem ser utilizados nos pés das cadeiras, sofás, estantes armários e demais objetos que possam danificar o piso. Produzidos em material resistente e macio, possuem fácil aplicação e forte fixação, sem danificar os objetos.

É isso mesmo! Betânia diz que quem pratica o hábito da organização está automaticamente provendo uma economia, isso porque a visão de todos os produtos, seja de limpeza ou alimentos, e objetos, como roupas e acessórios, será ampla, evitando compras desnecessárias.

“Gosto de usar o exemplo da despensa da cozinha, da geladeira e da lavanderia, porque é muito comum as pessoas comprarem mais do mesmo achando que aquele produto acabou, sendo que na verdade ele só foi parar lá no fundo do armário ou da geladeira. Por isso é muito importante investir em organizadores que facilitem a visão de tudo o que temos. As estantes são ótimas cumprindo essas funções, pois são compactas e muito versáteis”, indica.