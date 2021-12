‘Nail art’: aprenda a fazer a tendência de unhas do verão em 15 minutos

Quem não quer usar um designer novo na unha, mas sem ter muito trabalho? As unhas com muita cor e desenhos chegam para dar a cara do verão, e para facilitar na hora de caprichar na pintura os adesivos são o melhor truque. Com ajuda da Nail designer, Raquel Senna, organizamos um passo-a-passo de como fazer a nail art perfeita em menos de 15 minutos.

O primeiro passo é o mais importante. Cutilar, limpar e lixar podem mudar toda a estrutura da unha, a influenciadora Julia Sampaio contou ao iBahia que apesar de ser mais “tradicional” no quesito nail art, ela gosta de brinca com os diferentes formatos da unha.

A base em esmalte que vem antes do adesivo faz toda a diferença, por isso essa é a hora de deixar a imaginação funcionar. Como estamos em clima de verão, a dica do iBahia é usar tons neutros e puxados para o pastel como a esmaltação de base, super combina com as cores citricas que vão estar em alta.

Se tornou sucesso entre as fashionistas a base transparente, o Stylist João Caldas foi um dos influenciadores que está apostando na tendência, confira:

FOTO: Isla Carvalho/ iBahia

Na hora de aplicar o adesivo é importante ter muito cuidado. Para não perder tempo e ter um retrabalho aconselhamos o uso um pinça, como material para manusear o adesivo, que além de dar mais estabilidade ajuda a não sujar a parte adesivada.

FOTO: Reprodução/ Pinterest

FOTO: Reprodução/ Pinterest

Caso o adesivo acabe ficando meio enrugadinho é bom aplicar uma base incolor e ajustando com um palito de unha. Para dar aquela finalização incrível a dica é optar pelo top coat.