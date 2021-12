não consegui entrar no Cadúnico, ainda tenho chances?

O Governo Federal começou no último mês de novembro os pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14,5 milhões de brasileiros receberam esse primeiro repasse. Agora todo mundo só quer saber de uma coisa: a segunda liberação, que está marcada para acontecer agora em dezembro.

Uma das regras do Auxílio Brasil que já estão claras é a questão do Cadúnico. Quem não está nesta lista do Governo Federal não vai poder entrar no benefício. Mesmo que esteja sem emprego ou sem renda, o Palácio do Planalto não vai nem considerar o seu perfil se você não estiver dentro dessa regra.

Só que vale lembrar que para entrar no Cadúnico, o cidadão precisa ir pessoalmente até uma sede de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do seu município. Neste momento, por causa da alta procura por esses locais, é provável que existam casos de pessoas que não conseguiram entrar nesta lista.

Esses brasileiros querem saber se mesmo sem estar no Cadúnico, eles poderão ter uma chance de entrar no Auxílio Brasil. A verdade é que sim, eles podem. Desde que eles entrem nessa lista depois. Isso porque o Governo Federal vai seguir realizando novas entradas no decorrer do próximo ano.

Então mesmo quem não conseguir entrar no Auxílio Brasil em dezembro, vai poder seguir tentando uma vaga nos próximos meses. Basta, para isso, entrar no Cadúnico depois. Caso contrário, ele não vai conseguir entrar mesmo no benefício. Pelo menos é isso o que se tem de informação até este momento.



Estou desempregado, posso entrar?

Sim. Que está desempregado não tem nenhum tipo de impedimento sobre o Auxílio Brasil. Pelo contrário. Normalmente essas pessoas possuem uma renda per capita mais baixa e isso faz aumentar as chances de entrar no programa.

Mas é preciso deixar claro que o Governo só vai selecionar as pessoas que atenderem a todos os critérios de entrada. E isso inclui por exemplo estar no Cadúnico e também em situação de extrema–pobreza ou de pobreza desde que more com uma gestante ou com um menor de 21 anos de idade.

E quem estava no Auxílio Emergencial?

Quem estava no Auxílio Emergencial também tem direito de receber o Bolsa Família repaginado. A questão é que eles não estão garantidos ainda. Não dá para saber até este ponto se o Governo vai aumentar ou não a quantidade de usuários.

Assim como os desempregados, os usuários do antigo Auxílio Emergencial também precisam atender a todas as regras do novo programa. Incluindo aí as exigências de Cadúnico e de limite de renda.

Posso acumular com o vale-gás?

Sim. De acordo com informações do próprio Ministério da Cidadania, que controla os dois benefícios, é possível receber os dois projetos e acumular o dinheiro. Usuários do Auxílio Brasil terão, aliás, preferência no vale-gás.

Mas vale lembrar que as vagas para esse auxílio que deve ajudar na compra do botijão são reduzidas. De acordo com o próprio Governo Federal, são 5 milhões de vagas, Em um nível de comparação, o Auxílio Brasil atende neste momento cerca de 14,5 milhões.