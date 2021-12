Não erre no look: confira peças que podem te envelhecer 30 anos

Já

parou para pensar que seus looks podem estar te envelhecendo? É certo que as

roupas entregam nossa personalidade e carregam muito sobre nós, e algumas peças

acabam entregando uma idade maior do que temos. Por isso, separamos alguns

erros bem comuns que podem estar te causando uns 30 anos a mais. Prepara o print! – e

a sacola para colocar as roupas para a doação!

Apesar de ser uma boa opção na hora de formalizar alguns looks a meia calça, com tons

nudes ou com cores bronzeadas, podem envelhecer sua combinação. Essa peça pode

ser facilmente substituída pelos bronzeadores artificias e trazem a impressão

de pele do verão em alguns minutos.

Calma, não estamos falando do tipo de acessório que vai ser tendência no verão. Neste

caso os grandes colares, brincos pesados, com cores terrosas e muitos detalhes

que foram o auge dos anos 2000 podem ser o vilão de um look harmonioso. Caso

você seja fã dos brincos grandes, nossa dica é apostar no acessório levinho com

strass ou colocar uma peça com tons pasteis para dar destaque ao colar

escolhido.

Sabe aquele casaco que com certeza sua vó tem uma coleção? Eles podem quebrar a

personalidade do seu look, além de na maioria das vezes ter cores que não são

de fácil combinação. Se estiver querendo sobrepor alguma peça o segredo para

bombar e não abrir mão dos cardigãs, escolha aqueles com tecidos leves e

estampa alegre, principalmente agora no verão.

Um erro bem comum é tentar esconder os detalhes do corpo. Um dos grandes culpados

são os vestidos de corte reto que tendem a dar uma certa comodidade na hora de

combinar, mas podem deixar as curvas pouco a mostra. Abuse de look com duas ou

mais peças, além de trazer mais personalidade e charme.