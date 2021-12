Não escolheu a roupa de Natal? Veja 8 inspirações de looks vermelhos para você arrasar

Natal e vermelho tem tudo a ver, não é? A cor temática da festa de fim de ano é muito usada como inspiração na escolha dos looks natalinos. Pensando em te ajudar a não passar a impressão de uma combinação montada em cima da hora ou até mesmo correr o risco de acabar com uma roupa parecida com a do bom velhinho, separamos inspirações usadas pelas famosas para você usar no jantar de Natal. – Então prepara o print!

O Natal tem a cara do conforto. A festa em que a maioria se arruma para ficar na sala esperando o jantar, pode ser o momento de apostar em combinação mais leve. Então que tal um moletom e uma calça com tecido mais soltinho?

O vestido vermelho é uma solução versátil e prática para quem ainda está na dúvida de qual look usar no natal. Seja em um modelo mais soltinho ou justo, eles podem combinar facilmente com um tênis ou com a boa e velha rasteirinha. Sem muitas preocupações, acaba sendo aposta de muitas famosas.

Foto: Reprodução/Instagram



Foto: Reprodução/Instagram

Conjuntinhos são ótimas escolhas para quem deseja passar a impressão de que seu look foi mega pensado e preparado. O cuidado na hora de usar é importante, afinal o sapato pode acabar sendo um complicador na combinação. Por isso, os conjuntinhos curtos podem cair muito bem com um tênis branco. Agora se você for apostar no longo o segredo são as rasteirinhas ou saltos sandálias com bico quadrado.

Foto: Reprodução/Instagram

Vale ainda pensar na combinação com as botas de coturno também!

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram