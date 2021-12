‘Não está sendo fácil’: Murilo Benício compra relógio e recebe pedra, diz colunista

O ator Murilo Benício precisou apelar para os meios legais depois que de comprar um relógio de luxo na rede de hipermercados Carrefour. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do iG, o artista recebeu uma pedra no lugar do acessório.

O pior é que o valor do relógio Apple Watch S6 44MM azul custava R$ 3.076,91 e tinha 10 dias para entrega.

Ainda segundo o colunista, a defesa do artista alegou no processo que “a expectativa de Murilo Benício foi frustrada no momento em que abriu o pacote” e que “em uma questão de milésimos de segundo, o ator passou de uma alegria imensa para uma tristeza profunda”.