‘Não fez mais do que a obrigação’, dispara Zezé Di Carmargo sobre Zilu

Zezé Di Camargo falou sobre sua ex-mulher, Zilu Godoi, durante um dos episódios da série documental “É o Amor”, da Netflix.

O cantor abriu o jogo sobre a separação e rebateu os fãs que acreditam que Zilu teve uma influência no sucesso da dupla. “A vida a dois, o sofrimento é dos dois. Ela teve a parte dela, eu tive a minha. Não foi ela que me fez, ela era a mulher que estava do meu lado. Agora, falar que ela fez o meu sucesso, que se não fosse ela… Desculpa, ela não fez mais do que a obrigação dela de mulher de estar do meu lado”, disse.

Casados por mais de 30 anos, eles se separaram em 2014 e desde então, aparecem em disputas judiciais. Zilu também falou sobre o ex-marido para o documentário da Netflix. “Tenho que aprender a perdoar porque ainda não consegui essa dádiva. Um dia quero tirar isso de dentro de mim”, revelou.