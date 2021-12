“Não há a menor chance de subir valor do Auxílio Brasil”, diz Ministro

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, cerca de 14,5 milhões de brasileiros estão recebendo neste mês de dezembro os valores da segunda liberação. Ninguém está recebendo menos do que os R$ 400 neste momento.

Na última segunda-feira (20) cresceu na imprensa a ideia de que o Governo poderia aumentar os valores do Auxílio Brasil para o próximo ano, isto é, eles poderiam subir para além desses R$ 400. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, membros do Centrão estariam pedindo R$ 600.

Em uma live nesta terça-feira (21), o Ministro Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, comentou o que ele acha dessa história. De acordo com ele, nenhuma pessoa decente pode levar essa conversa a sério. Ele afastou qualquer possibilidade de mais um aumento do benefício e disse que vai tudo ficar em R$ 400 mesmo.

“Ninguém leva essa discussão a sério. Ninguém sério acha que a gente tem espaço fiscal para além dos R$ 400. Isso [benefício] foi um esforço tremendo do presidente da República. E esse esforço foi fundamental. Não tem a menor perspectiva de aumentar esse valor, que já é significativo. Nós mais do que dobramos o valor do Bolsa Família (a versão antiga). Não tem a menor perspectiva. Não trabalhamos com esse cenário”, disse ele.

“Temos uma base bem mais sólida na Câmara. O Senado é dividido, com a possível candidatura à Presidência do próprio presidente (Pacheco). De qualquer forma, o governo não teve nenhuma derrota no Senado. A privatização dos Correios está parada, a reforma do Imposto de Renda não foi votada, infelizmente, mas o que foi votado até agora o governo ganhou”, completou

R$ 415 em 2022?

Sim. De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor médio dos pagamentos do Auxílio Brasil em 2022 vai ser de R$ 415. Isso é mais do que os R$ 408 que estão sendo pagos também em média neste mês de dezembro de 2021.

Mas atenção. Nós estamos falando de uma média e não de valor mínimo. Esses termos acabam confundindo muita gente. Na prática, segue valendo a mesma coisa: ninguém vai receber menos do que os R$ 400.

Recebi menos do que R$ 400 em dezembro

De acordo com o Ministério da Cidadania, ninguém está recebendo menos do que R$ 400 neste mês de dezembro. O que pode estar acontecendo é que o dinheiro caiu separado para algumas pessoas.

Então, é importante procurar por todas as suas contas e dispositivos para saber se a outra parte do pagamento não acabou caindo em outro lugar. Se mesmo assim não encontrar, então a dica é ir até uma agência da Caixa para falar com um atendente.

Estou na fila de espera. Estou garantido em janeiro?

Não. Quem está na fila de espera para entrar no Auxílio Brasil não tem garantia de que vai entrar no programa em janeiro. O que se sabe é que pelo menos uma parte desses usuários vai conseguir entrar no benefício.

Portanto, não há nenhuma garantia de que vai existir vaga para todo mundo. Então quem está na fila, precisa esperar mais um pouco para ter certeza se vai receber o novo benefício ou não.