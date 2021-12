‘Não tenho mais onde morar’, dispara Sthe Matos ao falar de momento íntimo; entenda

Sthe Matos abriu o jogo durante uma conversa com Aline Mineiro em “A Fazenda”. A peoa conversou por códigos com a ex-panicat e revelou detalhes sobre sua intimidade com outro participante.

A Baiana deu a entender que teve medo de que as câmeras do reality tivessem gravado um momento específico em que estava na piscina e teria passado a mão nas partes íntimas de outro peão, supostamente Dynho Alves, como apontou a web.

“Eu tô preocupada com a ‘scinapi’. Do dia da scinapi”, disse a peoa ao embaralhar as letras da palavra “piscina”, para confundir os espectadores. “Tá preocupada com isso? Mas, é que eu não entendi muito. Você só…”, disse Aline enquanto fez um sinal esticando o braço.

“Você passou a mão na ovelha?”, disse em códigos para a baiana que confirmou. “Tá. Só isso? Mas esbarrou, encostou. Pode esbarrar”. “Mais de três vezes esbarrar?”, respondeu Sthe e logo após as duas caíram na risada.

Em um determinado momento, a baiana pega no braço de Aline e faz um movimento para cima e para baixo, a ex-panicat pergunta “Assim?” e ela confirma.

No final, Sthe diz que não terá mais onde morar. “Tô na rua, Aline, não tenho mais casa. Não tenho mais família. Vamo ter que morar juntas”.

Veja o vídeo: