Não vive sem música? Fique por dentro dos principais lançamentos de 13 a 19 de dezembro

Se você não vive nenhum dia se quer sem música e é do time que atualiza a playlist com frequência, a lista feita pelo portal iBahia é perfeita para você. Com os principais lançamentos musicais entre os dias 13 e 19 de dezembro, o compilado de novidades conta com canções dos mais variados estilos. Confira o que há de novo na música nessa semana:

Sobre (Israel & Rodolffo feat. Juliette)

Sem Freio (Zaac e Gabily)

EP Devenir (Cora)

Réveillon (Illy)

Tzão (Luan Otten)

Sentada da Deusa (Luan Estilizado e Flay)

EP Praya e Sol (Hodari)

MC Dricka (Porque Elas Te Preferem)

A Volta (Erasmo Carlos)

EP Jogo de Aposta – EP2 (Jecy)

Work My Party (Mojjo)