Nasce filho de Thaila Ayala e Renato Góes; saiba detalhes

Renato Góes usou as redes sociais nesta quarta-feira (01) para anunciar o nascimento de Francisco, seu primeiro filho com Thayla Ayala.

Através de uma publicação em seu perfil do Instagram, o ator compartilhou as boas novas com os seguidores. “Seja bem-vindo meu filho. Francisco nasceu. Eu tenho a mulher mais forte do mundo ao meu lado! Obrigado meu amor!”, escreveu ao mostrar a marca do pezinho do bebê em seu braço.

Recentemente, Thaila Ayala tinha contado que estava em repouso absoluto desde o oitavo mês de gestação, pois os médicos previam um parto prematuro. “Está tudo sob controle agora, mas é repouso eterno”, disse na ocasião.