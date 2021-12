Natal da Vila promovido por Carlinhos Maia leva o nome de Penedo para o mundo

Evento aconteceu na Vila Primavera e fez esgotar hotéis e pousadas da cidade

Nesse domingo, 19, aconteceu mais um “Natal da Vila”, promovido pelo digital influencer Carlinhos Maia. A festa que teve o tema “Alice no País das Maravilhas” celebrou a magia natalina e contou com a presença de diversas celebridades, além de cantores de renome nacional que se apresentaram durante toda a festa, foram eles: Ludmila, Pedro Sampaio e Wesley Safadão.

A cidade de Penedo voltou a lembrar da época de ouro dos festivais de cinema quando a ficava repleta de artistas do país inteiro para participarem daquele evento que era considerado um dos maiores do nordeste ou até do país.

Vídeo de divulgação de Carlinhos Maia

As celebridades presentes, além da imprensa nacional, não pouparam elogios sobre as belezas de Penedo. Todos ficaram encantados com a majestosa vista do Rio São Francisco, além de também saborearem a culinária penedense e se vislumbrarem com a iluminação de natal do Penedo Luz.

O evento foi transmitido ao vivo, pelos canais oficiais de Carlinhos Maia e Safadão, além de terem cobertura total da imprensa nacional.

A festa foi até de manhã e ainda contou com a participação marcante da cantora penedense, Maxylene Cruz, fazendo um feed com o forrozeiro Wesley Safadão.

Assista o show completo: