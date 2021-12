Natal fora de casa? Confira festas agendadas para feriado natalino em Salvador

A festas de final de ano em Salvador prometem agitar e muito a cidade! Até no Natal, data festiva que costumava ser mais caseira, há eventos com atrações musicais conhecidas nacionalmente. Se o seu mood natalino pede uma comemoração diferenciada para esse feriadão, confira eventos agendados para os dias 23, 24 e 25 de dezembro:

O primeiro show de Bell Marques em Salvador, após a liberação dos eventos, já tem data e local confirmados: o cantor estará de volta com o projeto Jingle Bell no dia 23 de dezembro, no Centro de Convenções, a partir das 21h. O evento também contará com a presença de Jau.