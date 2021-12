Natal Religioso: confira programação especial de missas e celebrações em Salvador

Para celebrar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do Menino Jesus, inúmeras missas serão celebradas nas paróquias da Arquidiocese de Salvador. Os horários variam de acordo com a igreja e abaixo, os fiéis podem conferir a programação completa. É importante ressaltar que todos os protocolos de segurança como o uso da máscara, do álcool em gel e o distanciamento social estão sendo adotados para evitar a disseminação da Influenza (gripe) e da covid-19.

Na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Terreiro de Jesus), o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Missa da Vigília do Natal. A celebração será no dia 24, às 18h.

Já a Missa do dia do Natal, 25 de dezembro, será realizada às 9h, sob a presidência do pároco da Catedral, padre José Abel Pinheiro. Ambas serão transmitidas, ao vivo, pelo canal da Arquidiocese e pela Rede Excelsior de Comunicação (AM 840 e FM 106,1).

Programação completa