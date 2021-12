Nazira provoca Latiffa e resolve encontrar segunda esposa para Mohamed em ‘O Clone’

Latiffa (Letícia Sabatella) vai sofrer com as provocações da cunha da Nazira (Eliane Giardini) nos próximos capítulos de O Clone, novela do Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo.

A sobrinha de Ali (Stênio Garcia) deixa muito claro que não aceitaria uma concorrente, contudo, Nazira (Eliane Giardini) percebe o ponto fraco da cunhada e passa a cobrar uma atitude do irmão.

Nazira vai começar a provocar a cunhada durante o casamento de de Said (Dalton Vigh) com Ranya (Nívea Stelmann). Ela vai conversar com o tioAbdul (Sebastião Vasconcelos) sobre a possibilidade. “Aquela é irmã da noiva, não está casada ainda”, avisa ele. “Tio, o senhor está pensando no Mohamed, né?”, pergunta a sobrinha.