NEO abre mais de 940 vagas cinco estados do país; veja quais

A NEO, especialista em tecnologia e na criação de produtos digitais, está oferecendo 943 vagas para profissionais de contact center nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Pernambuco. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e conhecimentos em informática básica, tais como digitação e preenchimento de dados no sistema.

Em relação aos benefícios, a empresa oferece salário compatível com o mercado, vale-alimentação ou refeição, convênio médico e odontológico, vale-transporte e auxílio-creche/babá. A NEO disponibiliza ainda parcerias de estudos com diversas faculdades e cursos de inglês, para auxiliar no desenvolvimento profissional de seus colaboradores.