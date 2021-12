Neon abre vagas de emprego para profissionais de qualquer lugar no mundo

A fintech Neon abriu, nesta semana, 90 vagas de emprego no modelo ‘anywhere office’ – quando profissionais de qualquer lugar do Brasil e do mundo podem se candidatar. As oportunidades são para diversas áreas incluindo tecnologia, jurídico, marketing e crédito. Segundo Roberta Valezio, Gerente de Engajamento e Experiência da empresa, os candidatos precisam se identificar com o propósito da empresa.