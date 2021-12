netLex oferece vagas para diversos perfis

A netLex, empresa que surgiu para revolucionar o mercado jurídico, oferece vagas para diversos perfis. As chances são para atuação no escritório da empresa, em Belo Horizonte (MG), mas há oportunidades para trabalho remoto também.

Segundo a empresa, há chances para as funções de Analista de Segurança da Informação, Consultor Jurídico – Novos Negócios, Customer Success Specialist, Desenvolvedor(a) Full Stack, Legal Account Executive, Legal Support, Tech Recruiter, entre outros.

Muito além da capacitação profissional, os interessados deverão ter boa capacidade de relacionamento interpessoal, excelente comunicação (oral e escrita), habilidades de negociação e argumentação, empatia, inteligência emocional, resiliência e proatividade. Ainda, grande parte das vagas exige experiência anterior na área ou na posição desejada, bem como inglês avançado e espanhol avançado.

Os contratados pela empresa receberão salário compatível com o mercado e terão direito a horário flexível, modelo de trabalho remoto, vale refeição, vale alimentação, auxílio Home Office, vale cultura, plano de saúde e odontológico Unimed e bônus anual por resultados. A contratação será no regime CLT, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, é preciso acessar o site https://netlex.gupy.io/, onde é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo.

Você Pode Gostar Também:

Sobre a empresa

A netLex é uma plataforma online desenvolvida para otimizar o processo de criação e gestão de contratos, garantindo que os dados e documentos possam fluir de forma eficaz. Para alcançar o objetivo, a empresa aposta na tecnologia e, assim, consegue extrair mais dados e gerar inteligência.

Ou seja, a empresa garante que seus clientes alcancem um novo patamar de excelência operacional e tenham acesso a uma série de informações estratégicas para os ajudar a tomar decisões melhores.