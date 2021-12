Neymar posa com o affair Bruna Biancardi e casal de amigos em Paris: ‘Foi demais!’

De Paris, Neymar surgiu no fim da tarde desta sexta-feira num clique raro ao lado da influenciadora Bruna Biancardi, com quem vive um romance, e de um casal de amigos. O registro foi postado por Hanna Carvalho, amiga de Bruna, que visita a capital francesa na companhia do marido, o empresário Cauê Brinatti. “Obrigado por tudo, Neymar. Love you. Foi demais”, escreveu ela ao postar o registro, feito num restaurante da cidade.