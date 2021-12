Néyveillon: Neymar recebe Ludmilla, David Brazil e amigos em 1º dia de festa

Foi dada a largada para o Néyveillon. O jogador Neymar recebeu na noite de terça-feira (28) amigos famosos para o início da virada. Nas redes sociais, ele publicou fotos com Ludmilla, David Brazil e o campeão do UFC Charles do Bronx. Conforme o portal ‘Extra’ adiantou há uma semana, Neymar desistiu de passar o ano novo em Barra Grande, na Bahia, e vai repetir o festão que deu ano passado em sua mansão em Mangaratiba, na região da Costa Verde.