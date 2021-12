No JN, William Bonner se frustra com ‘queda’ do ConectSUS: ‘Voltou, mas não voltou’

William Bonner virou meme após se frustrar com o aplicativo do Ministério da Saúde, o ConectSUS, durante o Jornal Nacional desta quinta-feira (23). O apresentador avisou que o aplicativo, que estava fora do ar após um ataque hacker há duas semanas, tinha voltado a funcionar. No entanto, a boa notícia não durou muito tempo.

O momento divertiu internautas nas redes sociais, que apontaram “deboche” do apresentador. “Estou passando mal com o deboche do Bonner”, disse um. “Quando meu chefe me falar para não mexer no meu celular durante o trabalho, direi que o Bonner mexe no dele durante o jornal”, ironizou outro.