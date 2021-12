Nomad abre vagas para trabalho remoto

O banco digital Nomad anunciou a abertura de novas vagas para trabalho remoto. São mais de 20 oportunidades de emprego destinadas a candidatos de todo o país em funções de níveis júnior, pleno e sênior.

Há chances para os cargos de Analista de Cibersegurança, Analista de Comunicação Sênior (Investimentos), Analista de Desenvolvimento FrontEnd Pleno, Analista de Parcerias, Analista de Produto (FX/Câmbio), Analista de Produto (PO) – Investimentos, Analista de Qualidade de Software Sênior, Analistas de Dados Sênior, Desenvolvedor(a) de Software (Python/Django), Designer de Produto Sênior, Especialista de Negócios – Banking, Executivo de Parcerias (Turismo), Group Product Manager (Fx/Câmbio), Pessoa Analista de Dados Sênior, Pessoa de direção de arte Sênior, Pessoa de Redação Sênior, Pessoa desenvolvedora Android Sênior, Pessoa Desenvolvedora iOS Sênior, Pessoa desenvolvedora React Native (Pleno), Pessoa desenvolvedora React Native (Sênior) e Tech Recruiter Senior.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, mas a empresa informa que está em busca de pessoas com perfil proativo e ousado, capaz de crescer com o time e com a Nomad.

Ainda, de acordo com informações da empresa, além da renumeração, os escolhidos terão direito a um adicional mensal de R$ 1.500 para auxílio alimentação, transporte e educação, bem como plano de saúde e odontológico e seguro de vida.

Sobre a empresa

Criada pelo fundador do iFood, a Nomad é uma startup que tem como objetivo ser um banco digital global para pessoas que querem comprar ou investir em dólar.

Com um sistema que funciona por meio de um único aplicativo, que não exige taxa de abertura e manutenção, a empresa permite que seus clientes abram uma conta corrente nos Estados Unidos para a realização de câmbio, transferências, compras internacionais e investimentos.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo e concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis, os interessados deverão acessar o site https://nomadcarreiras.gupy.io/.