‘Nos Tempos do Imperador’: Augusto coloca Luísa contra a parede ao descobrir segredo

Augusto (Gil Coelho) ficará possesso ao descobrir o grande segredo de Luísa (Mariana Ximenes). De acordo com informações do portal ‘.’, o duque expõe que a condessa de Barral é amante do Imperador Pedro II (Selton Mello) e chegará a conclusão que ela cometeu um adultério.

No entanto uma reviravolta acontecerá: é que Leopoldina (Bruna Griphao) não aceitará que ele trate a preceptora daquela maneira e reprenderá o marido: “Não admito que fale assim com ela”.

“Chega! Não admito que fale assim da condessa! Como se ela… Ela tem um caso de amor, sim, de muitos anos! Amor! Com meu pai!”, continuará Leopoldina. As cenas devem ir ao ar no dia 04 de janeiro.