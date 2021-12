Nos Tempos do Imperador: Dolores encontra Nélio e juntos iniciam busca pela filha

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, os planos de Tonico (Alexandre Nero) para separar Dolores (Dpahne Bozaski) de Nélio (JoÀo Pedro Zappa) cairão por terra após o mocinho ter sobrevivido e sua esposa escapar do hospício em que foi internada.

Celestina (Bel Kutner) será a responsável por tirar a jovem do local em que foi trancafiada. Já Teresa Cristina (Letícia Sabatella) fará o encontro do casal ao mandar uma carta para o filho de Lota (Paula Cohen) pedindo para ele vá até a Quinta da Boa Vista.

Chegando no local ele verá a amada e ambos ficarão emocionados com o reencontro. “Pensei que você tinha morrido”, dirá Dolores. “Te procurei tanto, em todos os conventos”, afirmará Nélio.

O foco dos dois rapidamente muda para descobrir o paradeiro da filha. “Ela não está comigo. Tonico está com ela. Ele nega, mas está. Me mostrou uma foto dele com nossa filha. Nossa filha!”, dirá Dolores desesperada.

