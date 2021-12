Nos Tempos do Imperador: Dolores escapa de hospício e faz descoberta sobre Nélio

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Dolores (Daphne Bozaski) conseguirá fugir do hospício em que foi internada por Tonico (Alexandre Nero) após descobrir a traição da mocinha.

Tudo começará quando Celestina (Bel Kutner) for até o local para buscar um funcionário da corte real que receberá alta. Na unidade psiquiátrica, ela ficará surpresa ao encontrar Dolores e as duas ficarão emocionadas com o reencontro.

“Nós ficamos sabendo o que o Tonico havia feito com você e o Nélio”, dirá. “Sabendo, como?”, indagará Dolores. “Nélio está vivo. Ele está no Rio de Janeiro”, contará Celestina.

A mocinha ficará chocada com a notícia. “Vivo? Pedi tanto por um milagre. O Nélio vivo! E a nossa filha?”, perguntará. Celestina não saberá responder onde está a criança, mas Dolores acredita que ela está com o vilão.

“Mercedes está com o Tonico. Eu vi. Ele me mostrou uma fotografia com ela no colo”, afirmará. Logo após, a confidente da imperatriz terá um plano para tirá-la daquele lugar. Elas trocarão de roupa e Dolores fugirá com ela na carruagem.