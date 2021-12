‘Nos Tempos do Imperador’: Dolores pede vingança e Nélio deixa vida de Tonico por um fio

A vida de Tonico (Alexandre Nero) ficará por um fio nos próximos capítulos de ‘Nos Tempos do Imperador. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, o deputado se envolverá em uma briga com Nélio (João Pedro Zappa) e Dolores (Daphne Bozaski) pedirá vingança.