Nos Tempos do Imperador: Isabel provoca barraco e deixa Luísa na miséria

Uma nova reviravolta está prevista para os últimos capítulos de ‘Nos Tempos do Imperador’. Isabel (Giulia Gayoso) vai descobrir que o pai (Selton Mello) e Luísa (Mariana Ximenes) são amantes.

A princesa vai fazer um barraco e expulsar a condessa do palácio. Vale lembrar que a Imperatriz Leopoldina (Bruna Griphao) já tem ciência do romance.

De acordo com o ‘ArteBlitz’ a confusão vai começar quando Luísa bater no filho, Dominique (Guilherme Cabral). Revoltado com a situação, o jovem vai atrás de Tonico (Alexandre Nero) para pedir dinheiro. Os planos do garoto rebelde é voltar à Europa e Tonico arma todo o plano contra a condessa.