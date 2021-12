Nos Tempos do Imperador: Luísa se desespera e confessa crime a Dom Pedro aos prantos

Nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador, Luísa (Mariana Ximenes) se desesperará e acabará revelando a Dom Pedro (Selton Mello) que cometeu um crime. Aos prantos, a Condessa revelará que falsificou a carta de alforria de Samuel (Michel Gomes) no passado. Ao saber do crime da amante, Dom Pedro dará um sermão na Condessa.

“Caluniar o Samuel dessa maneira, no dia do seu casamento, foi insano. Doutor Virgílio [ator não divulgado] vai resolver esse mal-entendido…”, esbravejará o imperador, ainda incrédulo com a prisão no capítulo deste sábado (18).