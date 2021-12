Nos Tempos do Imperador: Pedro é sequestrado por capangas de Tonico durante guerra

Após chegarem de um período na Europa, Isabel (Giulia Gayoso) e Gastão (Daniel Torres) são surpreendidos com a notícia sobre o início da guerra. Ele quer lutar pelo Brasil, mas a futura imperatriz do país tenta convencê-lo a ficar ao seu lado. Seu pedido, no entanto, é em vão e ele parte, deixando a esposa inconformada, em ‘Nos Tempos do Imperador’.