Nos Tempos do Imperador: Pilar deixa Tonico furioso ao revelar paradeiro de Samuel

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, a sorte estará favorável para o casal de mocinhos da trama. Pilar (Gabriela Medvedovski) dará um choque em Tonico Rocha (Alexandre Nero) ao revelar o paradeiro de Samuel (Michel Gomes). O ex-músico deixou a cadeira para servir na Guerra do Paraguai, o que deixará o político furioso.

O crápula colocou o noivo da médica na cadeia e dificultou de todas as formas possíveis sua saída da prisão, mas, ao ir até o porto ver o embarque das tropas, ele encontrará com a rival e não deixará escapar a chance de tentar debochar dela.

“Pilar! Quanto tempo! Veio prestigiar o embarque das tropas? É patriotismo ou falta do que fazer mesmo, já que a doutora não pode mais trabalhar?”, dirá. “Vim me despedir do Samuel. Ele foi convocado para a guerra pelo marquês de Caxias (Jackson Antunes)”, surpreenderá Pilar ao fazer a revelação.

“Como é?”, questionará o vilão. “Isso mesmo. Samuel foi para a guerra. Por essa você não esperava, não é, deputado?”, debochará a médica. Logo depois, ela sairá do local e vai procurar Vitória (Maria Clara Gueiros).

Em pensamento ela comemorará a cara de tacho do vilão: “Só mesmo a cara de pateta de Tonico para me fazer rir num dia como hoje”.