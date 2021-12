Nos Tempos do Imperador: Samuel começa a ser julgado e Zayla tem atitude surpreendente

O julgamento de Samuel (Michel Gomes) começa em ‘Nos Tempos do Imperador’, em cenas previstas para serem exibidas a partir de segunda-feira (27). Apreensivo com seu futuro, ele tenta provar sua inocência, afirmando ao júri que foi Salustiano (Alexandre Zachia) quem atirou contra o coronel Ambrósio (Roberto Bonfim). Quem surpreende no dia do julgamento é Zayla (Heslaine Vieira), que depõe a favor do engenheiro e, sem medo, revela toda a mentira de Tonico (Alexandre Nero). Mas a situação de Samuel é muito difícil.

Quem também tem se rebelado contra o deputado Tonico Rocha é Nino (Raffaele Casuccio). Ele está escrevendo um livro em que narra toda a verdade sobre as ações do patrão. Mas Tonico começa a desconfiar do funcionário quando o vê conversando e recebendo dinheiro de uma pessoa que ele desconhece. O clima está tenso e o jornalista quer se mudar o mais rápido possível para a Itália com sua agora esposa, Celestina (Bel Kutner).