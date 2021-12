‘Nos Tempos do Imperador’: Samuel não escapa e é condenado a prisão perpétua

Parece que não terá escapatória para Samuel (Michel Gomes) em ‘Nos Tempos do Imperador’. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, o engenheiro será condenado a prisão perpétua pelo assassinato do coronel Ambrósio (Roberto Bomfim).

“O júri tomou a sua decisão. Vamos conhecê-la. O júri entendeu que o réu é culpado do homicídio do Coronel Ambrósio Rocha. Em face do veredito e do agravante de o crime ter sido cometido contra o próprio pai do assassino, sentencio o réu Jorge da Silva à pena de prisão perpétua”, dirá o juiz deixando Samuel e Pilar desolados.