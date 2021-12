Uma reviravolta promete agitar os próximos capítulos de ‘Nos Tempos do Imperador’. É que de acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, Salustiano (Alexandre Zachia), o verdadeiro assassino do coronel Ambrósio (Roberto Bomfim), pai de Tonico (Alexandre Nero) reaparecerá na trama das seis como um beato.