Nos Tempos do Imperador: Zayla e Justina viram prostitutas após serem sequestradas

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Zayla (Heslaine Vieira) e Justina (Cinnara Leal) serão sequestradas por uma quadrilha de tráfico de mulheres negras no meio da noite. As duas serão mandadas para a Guerra do Paraguai para virarem prostitutas.

Borges (Danilo Dal Farra) é quem estará por trás do sumiço das duas, ele terá colaborado com os traficantes que levaram elas. O policial, que já se desentendeu com ambas, verá uma oportunidade para acabar com a vida de ambas.

“Já tenho algumas bem jeitosas, mas ainda falta. O que acha daquela?”, dirá o crápula ao apontar para a amiga de Luísa (Mariana Ximenes), durante um encontro com os sequestradores. “Não é a casa da condessa? Não quero confusão”, dirá o bandido.

“A condessa me roubou uma vez, agora vou dar o troco. Pode pegar que a condessa está bem longe daqui. Vai ser uma boa vingança”, rebaterá o policial. Logo depois, Justina será abordada no meio da rua. “O que? Hei… Socorro!”, gritará.

Zayla é quem estará por perto e verá a mulher ser sequestrada. Inicialmente ela ficará com medo e se esconderá, mas depois pegará um pedaço de pau para livrá-la do bandido. “Corre, Justina!”, dirá após acertar um dos traficantes.

Mas ele se levantará e conseguirá capturar a mulher, enquanto outro se aproximará e surpreenderá a princesa da Pequena África. “Zayla e Justina de uma tacada só! Meu dia de sorte!”, dirá Borges que observa o rapto.