Nos Tempos do Imperador: Zayla tortura Dolores e ameaça Pilar

Zayla (Heslaine Vieira) passará de todos os limites nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”. A vilã fará da vida de Dolores (Daphne Bozaski) um verdadeiro inferno, torturará a moça e ainda ameaçará sua irmã.

Tudo começará quando Tonico (Alexandre Nero) colocar a amante em sua própria casa para tomar conta de sua esposa enquanto ele estiver na guerra. Zayla não deixará a mocinha em paz, que ficará presa no local, sem poder receber visitas.

A princesa da Pequena África encontrará Pilar (Gabriela Medvedovski) no cassino e não deixará de provocar a rival. “Que carinha é essa?”, dirá debochada. “Me deixa em paz”, pedirá a médica.

“Está certo. Sempre posso descontar na sua irmã”, ameaçará a vilã. “Quando você se olha no espelho, não sente vergonha? Virou uma carcereira!”, rebaterá Pilar. Só quero te fazer sofrer. A infeliz da Dolores é só um jeito de te atingir”, responderá Zayla sem escrúpulos.

“Deixa minha irmã em paz”, se exaltará a médica. Nesse momento Cândida aparecerá e ouvirá a discussão. “O que está havendo? Do que Pilar está falando?”, dirá a matriarca. “A senhora não vai acreditar em mim mesmo, melhor perguntar a ela”, debochará Zayla, logo após ela sairá do local.

“Não queria envolver a senhora, mas… Zayla se mudou para a casa de Dolores, a mando de Tonico, para vigiar os passos dela”, explicará Pilar. “Não sei mais o que fazer com Zayla, o que falar… Nunca fechei meu coração para a minha filha, mas amor só não basta”, desabafará Cândida.

“Achei que com Tonico na guerra ia poder ver Dolores, mas Zayla não deixa, faz ameaças. A vida de Dolores continua um inferno”, responderá a mocinha. “Só me dá desgosto. Ela não pode impedir que você veja a sua irmã!”, dirá a mãe da vilã. “Ela nunca vai me deixar em paz. Não tenho nenhuma esperança”, finalizará Pilar.