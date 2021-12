Nos Tempos do Imperador: Zayla treme na base ao descobrir atrocidade de Tonico; saiba qual

Zayla (Heslaine Vieira) se mostrará mais frágil do que pensa e vai tremer na base ao ouvir a descoberta de Tonico (Alexandre Nero). Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, o vilão irá descobrir que Samuel (Michel Gomes) é o escravo que fugiu de sua fazenda.

O mocinho será condenado à prisão perpétua pelo assassinato do coronel Ambrósio (Roberto Bomfim) e Zayla ficará em estado de choque com a notícia, além de temer pela própria vida caso o político descubra que ela guardava a informação.

Tudo acontecerá após o vilão ser salvo pelo engenheiro e descobrir uma marca de nascença no antebraço do mocinho. “É você?”, disparará ao acreditar que Samuel foi quem matou seu pai no passado.

O crápula interromperá o casamento do jovem com Pilar (Gabriela Medvedovski) para contar a descoberta. “Para tudo! Esse casamento é uma fraude. Não existe Samuel dos Anjos! Esse negro aí no altar se chama Jorge. E, além de farsante, é um assassino. O assassino do meu pai”, dirá. Samuel sairá algemado da cerimônia.

Zayla ficará desesperada com a prisão do amado o que causará desconfiança em Tonico. Ele flagará uma conversa dela com seus pais e descobrirá que a vilã já sabia e guardava essa informação. “Ele vai contar tudo. Tonico, por favor, fala para eles como você descobriu”, dirá Zayla quando Tonico adentrar no local.

“Foi você que me contou”, rebaterá ele ao começar sua vingança contra a costureira. “Sua filha queria acabar com o casamento do Samuel e da Pilar e me contou tudo”, mentirá o vilão .